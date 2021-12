Gelebte Vielfalt : Mehrgenerationenprojekt Taschengeldbörse

Erkrath Senioren- und Jugendrat machen schon seit längerem gemeinsame Sache. Aber Corona bremst die gute Idee. Jetzt ist erstmal Weihnachtspause, doch ab 4. Januar 2022 soll es weitergehen.

Die Idee für das Gemeinschaftsprojekt, das junge und ältere Erkrather zusammenbringt, wurde 2018 geboren. Auslöser war der große Erfolg der stets gut gebuchten Taschengeldbörse in Hilden, deren glänzende Bilanzen auch in Erkrath zur Kenntnis genommen wurden. Timo Kremerius, der Vorsitzende des Erkrather Seniorenrats, fand die Initiative vorbildlich – und lud deren Organisator Bernhard Wiese kurzerhand nach Erkrath ein, damit „wir das Rad nicht noch einmal erfinden mussten“, wie Kremerius sagt.

Der Gast stellte dem Seniorenrat schließlich sein Know-how zur Verfügung, und der hiesige Jugendrat war schnell als Multiplikator und Arbeitnehmerquelle gewonnen. Joachim Nentwich vom Seniorenrat, der die Erkrather Börse mit organisiert, erinnert sich noch gut an seinen Vortrag vor Schülern des Gymnasiums Hochdahl, die ganz angetan waren von der Idee, für einen vorab ausgehandelten, angemessenen Stundenlohn (in der Regel 10 Euro) kleinere Arbeiten für meist ältere Bürger zu erledigen. „Über den Jugendrat haben wir Verbindungen in alle Erkrather Schulen knüpfen können“, erzählt Joachim Nentwich. Die Börse sei in Erkrath daher recht schnell in Schwung gekommen, mit einem auf rund 60 regelmäßige Kunden angewachsenen Stamm. Alles lief bestens, die Hilfe – Einkäufe erledigen, Rasen mähen, etc. – wurde „mit Freude erbracht und dankend angenommen“. Aber dann brachte Corona den Betrieb zum Erliegen.