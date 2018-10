Tankstelle an der Haaner Straße in Hochdahl wird zum zweiten Mal überfallen

Diese Tankstelle an der Haaner Straße in Hochdahl wurde am Freitag- und Montagabend von noch unbekannten Tätern ausgeraubt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Eine Tankstelle ist bereits zum zweiten Mal ausgeraubt worden, eine andere ließ den Dieb vor der Tür stehen.

Am Montagabend, gegen 21 Uhr, hatte ein 28-jähriger Angestellter der Polizei zunächst einen versuchten Überfall auf eine von ihm betreute Tankstelle in der Schimmelbuschstraße gemeldet. Eine maskierte Person war mit einer Schusswaffe in der Hand an der verschlossenen Eingangstür der Tankstelle aufgetaucht und versuchte, durch Schlagen gegen die Tür den Einlass zu erzwingen.

Dass Tankstellen so häufig Ziel für Überfälle sind, obwohl es zumeist nur das Wechselgeld in der Ladenkasse gibt, liegt laut Polizei daran, dass sie zu „günstigen“ Zeiten geöffnet sind und meist nur ein Angestellter vor Ort ist.

Noch während die Fahndungsmaßnahmen zu diesem Raubüberfall andauerten, kam es im gleichen Ortsteil zu einem weiteren, in diesem Fall allerdings vollendeten Raubüberfall eines bewaffneten Täters auf eine Tankstelle an der Haaner Straße in Hochdahl, die bereits am Freitagabend gegen 21 Uhr überfallen und ausgeraubt worden war. Diesmal hatte ein Maskierter (am Freitagabend waren es gleich zwei) gegen 21.15 Uhr den Verkaufsraum betreten. Mit vorgehaltener Schusswaffe bedrohte der Mann dort zwei mit Aufräum- und Reinigungsarbeiten beschäftigte weibliche Angestellte.