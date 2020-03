Fahrplanänderungen wegen Corona : Takt-Ausdünnung – Pendler ärgern sich über volle Bahnen

Erkrath Bahn- und Busunternehmen haben ihre Fahrpläne zusammen gestrichen. Das aber führt dazu, dass sich in der S8 die Fahrgäste knubbeln. Und das kann in Zeiten von Corona nicht gewünscht sein.

(hup) Zunehmend beschweren sich Pendler über die Takt-Ausdünnung der Rheinbahn. „Dadurch ist es jetzt absolut unmöglich, den gebotenen Sicherheitsabstand einzuhalten. Viel sinnvoller wäre es gewesen, den ursprünglichen Takt beizubehalten, damit sich die Menschen, die noch pendeln müssen, möglichst weit aus dem Weg gehen können. Was nützt es, wenn man in der Freizeit auf Kontakte verzichtet und dann im Berufsverkehr dicht aufeinander hängen muss? Nicht mal eine Armlänge Abstand ist teilweise möglich“, schimpft eine Pendlerin in einem Internetforum – und viele Leidensgenossen stimmen zu.