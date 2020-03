Tafel-Betrieb in Erkrath durch "Nachbarschaftshilfe Corona" : Tafel nimmt Betrieb wieder auf

Erkrath Die „Nachbarschaftshilfe Corona“ organisiert jetzt die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige.

Am Freitag wird nun die erste Ausgabe unter Federführung der „Nachbarschaftshilfe Corona“ stattfinden. „Die großen Lebensmittelmärkte, aber auch eine Bäckerei und viele andere, denen wir unsere Idee vorgestellt haben, waren sofort einverstanden, dass wieder Ware für die Bedürftigen in Erkrath bei ihnen abgeholt wird,“ berichtet Dieter Thelen. „Anders als sonst packen unsere Helfer jetzt Tüten mit Lebensmitteln für eine Person, die dann am Eingang der Ausgabestelle in der Bahnstraße ausgegeben werden. Je nachdem, wie viele Menschen in der häuslichen Gemeinschaft leben, so viele Tüten erhält der Abholer“, erklärt Dominik Adolphy das geänderte Prozedere, das mit der Stadtverwaltung abgesprochen ist.