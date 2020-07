„Summer School“ : Schüler holen in den Ferien Lernstoff nach

Erkrath 100 Erst- und Drittklässler nahmen an der „Summer School“ teil, die coronabedingt ausgefallenen Unterricht ausgleichen sollte. Das unentgeltliche Angebot machten die Stadt und der Verein „Du-Ich-Wir“ .

Zwei Wochen „Summer School“ gingen am Freitag für 100 Erst- und Drittklässler zuende. Zwei Wochen, in denen sie mithilfe der vom Erkrather Verein „Du-Ich-Wir“ organisierten Unterstützung den Lernstoff vertiefen konnten, der durch den coronabedingt ausgefallenen Präsensunterricht zu kurz gekommen ist.

„Wir haben uns auf Deutsch und Mathe konzentriert, aber auch Inhalte aus dem Lehrplan für Englisch und Sachunterricht aufgegriffen“, erzählt Laura Pütz, die das Projekt federführend betreut hat. Dominik Adolphy, Vereinsgünder und dessen Vorsitzender, hatte die VWL-Studentin gefragt, ob sie das Projekt „Summer School“ betreuen wolle. „Da ich gerade meine Magisterarbeit beendet und somit Zeit hatte, habe ich gern zugesagt. lch war ja auch schon seit 2015 als Mentorin im Verein dabei und gebe Nachhilfeuntericht“, so die engagierte Erkratherin. Sie hat wie viele der ehrenamtlich Engagierten bei „Du-Ich-Wir“, deren kostenloses Nachhilfeangebot vielfach von Kindern und Jugendlichen mit Flüchtlings- und Migrationshintegrund genutzt wird, am NeanderGym ihr Abi absolviert.

„Wir konnte insgesamt 30 Frauen und Männer gewinnen, darunter viele unser eigenen Mentoren“, erzählt Pütz weiter. „Ganz besonders hat es uns gefreut, dass sich zahlreiche Mitarbeiter von ‚Interativ‘ bereit erklärt haben, mit zu unterrichten, die sonst das OGATA-Angebot an der Grundschule Regenbogen und deren Zweigstelle in Unterfeldhaus organisiern.“

Zugute sei dem Summer-School-Projekt nicht nur deren Kompetenz gekommen und die Tatsache, dass sie einige der teilnehmenden Kinder kennen. Sie verfügen auch über einen Bus, der die Kinder zwischen den fünf Schulstandorte, an denen der Unterricht von 8 bis 11 Uhr in den zwei Wochen stattfand, transportierte. „Jede der insgesamt sieben Gruppen konnte so einen Ausflug nach Bruchhausen unternehmen oder die Mitarbeiter des Naturschutzzntrums haben die Schüler im Unterricht besucht. Dann gab es noch eine Exkursion in den Wald“, ergänzt Dominik Adolphie, einer der Partner, ohne die die Durchführung der „Summer School“ nicht zu realisieren gewesen wäre. „Das sind zu allerst die Mitarbeiter des Schulamts, die uns nicht nur die Räume in den Schulen unbürokratisch zur Verfügung gestellt, sondern uns bei allen organisatorischen und inhaltlichen Fragen unterstützt haben. Auch den Teams von ,Integras‘ und des Naturschutzzentrums Bruchhausen sowie Julia Zinn vom Quartiersmanagment Sandheide sind wir für ihre Mitarbeibeit sehr dankbar.“