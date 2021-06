Hochdahl : Straßen-Streit eskaliert: Junger Erkrather mit Messer schwer verletzt

Erkrath Beteiligt waren zwei Gruppen von Jugendlichen, die sich auf der Heinrich-Heine-Straße begegnet sind. Der genaue Hergang der Auseinandersetzung ist noch nicht eindeutig geklärt. Der verletzte Erkrather musste noch in der Nacht im Krankenhaus operiert werden.

(RP) Bei einer Schlägerei auf der Heinrich-Heine-Straße in Hochdahl ist am Donnerstagabend (10. Juni) ein 26-jähriger Erkrather mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein zunächst verbaler Streit in eine körperliche Auseinandersetzung ausgeartet. Zwei zunächst flüchtige beteiligte Jugendliche meldeten sich im Laufe des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens noch am späten Donnerstagabend selbst.