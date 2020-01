Tradition in Hochdahl : Sternsinger sorgen für Verwaltungsfrieden

Erkrath Die engagierten Boten besuchten das technische Rathaus und die benachbarte Feuerwache.

(hup) Die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus in Hochdahl haben zu Jahresbeginn auch das Verwaltungsgebäude (technisches Rathaus) in der Schimmelbuschstraße besucht. Unter dem Motto „Frieden im Libanon und weltweit“ wurde der Segen dann natürlich gleich auch in die benachbarte Feuer- und Rettungswache gebracht: „20*C+M+B+20: Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ steht nun an den Eingangstüren geschrieben. Es war bereits der 15., alljährlich von Vize-Bürgermeisterin Regina Wedding initiierte Besuch der Friedensboten an der Schimmelbuschstraße. Mit dabei waren auch die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Lahnstein und Bürgermeister Christoph Schultz, der technische Beigeordnete Fabian Schmidt, Stadtkämmerer Thorsten Schmitz sowie Mitglieder des Stadtrats.