Auch in Erkrath gut zu sehen : Stellarium erklärt Sternschnuppen

Beinahe liegend können die Besucher Filmvorführungen im Stellarium verfolgen. Diesmal erklärten die Experten, was Sternschnuppen sind und wie sie entstehen. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Erkrath In der Nacht von Montag auf Dienstag sind sie besonders gut zu sehen – Teile von Kometen.

Alljährlich im August kommt es am Himmel zu einem Meteoritenregen. Ob man nun daran glaubt, dass Sternschnuppen Wünsche erfüllen können, oder ob man nur auf der Wiese liegt, um bei ihrem Anblick zu entspannen – die „Perseiden“ sind auf jeden Fall ein Ereignis. Das Maximum der Sternschnuppen-Häufung wird für die Nacht von Montag auf Dienstag, 13. August, erwartet. Zur Einstimmung gab es vorab im Planetarium Hochdahl ein „Stellarium Spezial“ mit dem Titel „Sternschnuppen in der Sommernacht“. Von den kulturhistorischen Hintergründen über die astronomischen Ursprünge der Meteoriten bis hin zu einer stimmungsvollen Himmels-Simulation wurde in der live moderierten Show alles geboten.

„Wir starten unsere Reise an der Sternwarte Hochdahl mit Blick in den südlichen Sternenhimmel“, erklärte Dozentin Magdalena Kapela. Wenn man Sternschnuppen beobachten wolle, müsse man wissen, wo man hinschauen soll – deshalb gab es erstmal einen kleinen Exkurs in die Welt der Sternbilder. Wenn man nach Sonnenuntergang Richtung Südwesten blickt, könne man sich gut am sogenannten „Sommerdreieck“ orientieren, das aus den Sternbildern „Adler“, „Schwan“ und „Leier“ besteht. Am bekanntesten seien wohl der „Große und Kleine Wagen“, die von den alten Griechen „Großer und Kleiner Bär“ genannt wurden, ohne zu wissen, dass Bären in Wirklichkeit keine langen Schwänze haben. Wenn man jedoch den Ursprung der Sternschnuppen suche, müsse man das Sternbild „Perseus“ finden, das sich am nördlichen Nachthimmel direkt unter „Cassiopeia“ und „Andromeda“ befindet.

Info

Doch warum ist das so? Unser Sonnensystem besteht nicht nur aus den acht Planeten, sondern aus Milliarden von Objekten aller Größen und Formen. Solche „Asteroiden“ befinden sich besonders gehäuft zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter, sowie am Rande des Sonnensystems. Asteroiden werden von der Gravitation der größeren Planeten „angesaugt“ und können dann entweder als Meteore in der Atmosphäre verglühen, oder, ab einer gewissen Größe, auf dem Boden aufschlagen. „Größere Einschläge passieren auf der Erde etwa alle 100 Jahre, aber genau wissen wir es nicht“, sagt Kapela. Die Sternschnuppen im August gehen jedoch auf Kometen zurück: Kometen sind Relikte aus der Entstehungszeit des Sonnensystems und umkreisen die Sonne auf extrem langen Bahnen bis in den interstellaren Bereich. Wenn sie alle paar Jahrzehnte die Erdbahn kreuzen, hinterlassen sie kleine Partikel aus Staub und Gestein.