Erkrath will „Steinwüsten“ eindämmen : Steingärten: Stadtverwaltung arbeitet an Konzept

Erkrath Nach der Sommerpause will die Stadtverwaltung Ideen vorlegen, wie die Zahl der Steinwüsten in Erkrath zu begrenzen ist.

(arue) Die CDU Alt Erkrath weist die Kritik an der Ratsentscheidung zum Thema „Steingärten“ zurück. In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte die Mehrheit dafür gestimmt, von einem „Steingarten-Verbot“ für das Wohngebiet von Pose Marré abzusehen. Einen entsprechenden Antrag hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen gestellt. „Wenn man dem Antrag von Bündnis 90/ Die Grünen zum Verbot von Steingärten auf dem Gebiet von Pose Marré gefolgt wäre, dann hätte dies sicherlich sehr viele Klagen der Anwohner nach sich gezogen“, schreibt Vorsitzender Marc Hildebrand in einer Stellungnahme. Der Antrag hätte in einen bestehenden Bebauungsplan eingegriffen. „Hätte man diesen beschlossen, so müssten auch Eigentümer und Mieter, die bereits in dem Gebiet seit einigen Jahren wohnen und dort ihre Gärten unter ganz anderen Voraussetzungen angelegt haben, diese alle nach neuen Vorgaben umgestalten. Dies ist rechtlich schwer durchführbar und hätte vor Gericht gute Chancen abgelehnt zu werden“, führt Hildebrand aus.