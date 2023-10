Essen und Genuss in Erkrath Stefania Lettini stellt Kochbuch vor

Etwa ein Jahr hat es gedauert, bis die in Hochdahl aufgewachsene Stefania Lettini ihr Kochbuch „Amore per gusto“ in der gedruckten Fassung in den Händen halten konnte. Der Untertitel dieses Kochbuchs, „Meine italienische Küche“, weist Wort für Wort darauf hin, was die Leser erwarten können: Das Personalpronomen ist im wahrsten Sinne zu verstehen: Von der Auswahl der Rezepte, über die Fotografien bis hin zu den Texten hat die Unternehmerin, die seit vielen Jahren in Düsseldorf-Bilk ein Geschäft für italienische Feinkost betreibt, alles selbst erstellt. „Italienisch“ weist nicht nur auf das Land hin, um dessen Küche, den dritten Teil des Zusatzes, es hier geht. Es ist auch genetisch zu verstehen im Falle der Autorin, denn sie hat deutsch-italienische Wurzeln. Ihr Vater Guiseppe stammt aus Apulien, ihre Mama ist eine echt rheinische Frohnatur: Renate Lettini dürfte vielen Hochdahlern bekannt sein als Ehrenamtlerin, früher am Empfang im Franziskus Hospiz und nun im „Zwar“-Netzwerk Hochdahl engagiert. Temperament, Lebensfreunde und keine Scheu, neues auszuprobieren, dürfte daher eine gelungene Mischung des italienisch-deutsche Erbe sein. Stefania Lettini ist nicht nur erfolgreiche geschäftsfrau, sie ist fernsehprominent begeistert regelmäßig in der Sendung „Volle Kanne“. So, als habe sie nie etwas anderes gemacht, als vor laufender Kamera italienische Köstlichkeiten zuzubereiten.