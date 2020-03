Stationsbericht : Erkraths Bahnhof fällt bei VRR-Prüfern durch

Graffiti-Schmierereien wie hier auf einem Archivfoto vom Bahnhof Millrath fließen in die Beurteilung mit ein. Foto: Hüskes, Achim (achu)

Erkrath (hup) Viermal im Jahr verschaffen sich Profi-Tester einen Überblick über den Zustand aller Bahnhöfe und Haltepunkte im Gebiet des VRR und bewerten deren Sauberkeit, Verschmierung mit Graffiti und Funktionsfähigkeit.

Im Städtedreieck Mettmann-Erkrath-Wülfrath erhielten die Stationen Erkrath, Hochdahl, Gruiten und Langenfeld-Berghausen dabei für 2019 insgesamt einen roten Punkt: „Nicht akzeptabel“ heißt das in der Bewertung der Tester, wobei Erkrath und Gruiten die meisten Minuspunkte kassierten.

Schlecht bewertet wurde dabei vor allem das Kriterium „Graffiti“ im Zugangsbereich und am Bahnsteig. Diese tragen nach Ansicht der Fahrgäste erheblich zum negativen Eindruck einer Station bei. In dieser Kategorie kassierten allerdings bis auf Mettmann-Zentrum alle überprüften Haltepunkte im Kreis eine schlechte Note.

Für Sauberkeit und Funktion im Zugang bekommt Erkrath immerhin jeweils noch eine gelbe Karte, am Bahnsteig wurde der Bereich Funktion mit grün bewertet, also für in Ordnung befunden. Erkrath Nord kommt dagegen als Musterknabe unter den Haltepunkten daher. Bis auf Graffiti im Zugang war für die Tester dort alles im grünen Bereich.