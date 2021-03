Corona in Erkrath : Städtische Unterkunft unter Quarantäne

Erkrath An der Hochdahler Straße sind nach einem ersten Fall mittlerweile sechs weitere Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die gesamte Einrichtung ist seit Freitag isoliert.

Diese Beschränkung sei zunächst bis zum 26. März angeordnet worden, berichtet Stadtsprecherin Maria Steinmetz. Nachdem ein Bewohner bei einem Hausarztbesuch positiv getestet worden war, sei er isoliert und alle übrigen Bewohner seien umgehend getestet worden. Ergebnis: Bei sechs weiteren Personen wurde eine Corona-Infektion festgestellt. Die Frage, ob es sich dabei um die derzeit grassierende, deutlich ansteckendere britische Virus-Mutation handelt, habe das Gesundheitsamt noch nicht abschließend beantwortet, heißt es aus dem Rathaus. In der städtischen Unterkunft an der Hochdahler Straße leben laut Stadt sowohl Geflüchtete als auch wohnungslose Erkrather. Wie lokale Helfer berichten, handelt es sich in der Mehrzahl um einheimische, alleinstehende und wohnungslose Männer, die dort schon länger leben. Einige gingen arbeiten und hätten damit regelmäßig Kontakt zur Öffentlichkeit. Obwohl Alkohol in der Unterkunft verboten sei und dies auch kontrolliert werde, gebe es immer wieder Probleme damit, die sich aber im Rahmen hielten.