Erkrath : Stadtwerke sind beim Glasfaser-Ausbau im Zeitplan

Leerrohre für Glasfaserleitungen für schnelles Internet. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Von den drei Bautrupps, die mit der Verlegung der Glaskabel betraut seien, arbeiteten alle ohne Einschränkungen. Unter www.lichtwelle-erkrath.de können sich Anwohner einen Überblick verschaffen, wann die Arbeiten in ihrer Straße beginnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(krue) Den persönlichen Kontakt im Kundencenter mussten Erkraths Stadtwerke natürlich wegen der Corona-Auflagen einstellen, ebenso wie die die Vor-Ort-Termine, bei denen turnusmäßig Zähler gewechselt. werden. An-, Um- und Neuanmeldungen sind ohnehin problemlos im Netz oder telefonisch möglich. Im Rahmen der möglichen Kontaktlockerungen soll es aber bald wieder Vor-Ort-Termine geben, sofern die Kunden es wünschen.

Natürlich kämen die Techniker mit Masken und Handschuhen und hielten die Abstandsregeln ein, ebenso wie die Kollegen von der Störungsstelle, betont Geschäftsführer Gregor Jeken. Alle Techniker arbeiten seit dem Shutdown nur noch allein und haben die Fahrzeuge vom ersten Tag an mit nach Hause bekommen. Bisher habe nur ein Stadtwerke-Mitarbeiter in häusliche Quarantäne gemusst, direkt aus dem Urlaub in einem Risikogebiet. Er sei aber inzwischen auch wieder zurück im Dienst. „Insgesamt hat die Umstellung auf Homeoffice und die damit verbundene technische Um- und Aufrüstung unserer IT-Systeme reibungslos funktioniert“, bilanziert Jeken.

Absatz von Strom, Wasser und Gas Die aktuellen Zahlen werden erst zur Aufsichtsratssitzung im Juni veröffentlicht. Ein Rückgang der Abnahme von Gas um 40 Prozent sei aber bereits jetzt feststellbar. „Wir haben in Erkrath, anders als zum Beispiel in Hilden oder Monheim, wenig produzierendes Gewerbe, wo sich Corona-bedingte Kurzarbeit in den Abnahmen von Strom, Wasser oder auch Gas in noch größerem Maße bemerkbar macht.“

Lichtwelle „Beim Ausbau des Glasfasernetzes in allen drei Stadtteilen sind wir im Zeitplan“, so Jeken. Von den drei Bautrupps, die mit der Verlegung der Glaskabel betraut seien, arbeiteten alle ohne Einschränkungen. Unter www.lichtwelle-erkrath.de können sich Anwohner einen Überblick verschaffen, ob ihre Straße im grünen (hier wird aktuell gearbeitet), im gelben (hier wird in Kürze begonnen) oder auch im roten (spätere Erschließung) Sektor liegt.