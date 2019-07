Stadtwerke Erkrath : Pauschalpreise an E-Ladesäulen sind bald passé

Ladesäule vor den Stadtwerken an der Gruitener Staße. Foto: Stadtwerke Erkrath

Erkrath (RP) Eine moderne und zukunftsfähige E-Ladeinfrastruktur zeichnet sich laut Stadtwerke durch nachvollziehbare Tarife für den Kunden aus – so sieht es auch der Gesetzgeber. Daher ändern sich nun die Preise an den E-Ladesäulen in Erkrath.

Die bisherigen Pauschalpreise für einen Ladevorgang werden abgeschafft. Ab dem 1. August 2019 werden Ladevorgänge kilowattstundengenau abgerechnet. Mit dem genannten Stichtag gilt dann folgender Tarif für das Stromtanken an einer der E-Ladesäulen in Erkrath: 0,41 Euro (brutto) pro kWh. Die Endkundenpreise können pro Ladevorgang in Abhängigkeit von Mobilitätsanbietern oder E-Roaming-Plattform variieren. Pauschalpreise für einmal Laden benachteiligten einige Verbraucher, insbesondere die Nutzer, die nur einen kurzen Ladestopp einlegen wollten. Die Abrechnung nach Stromverbrauch (kWh) hat den Vorteil, dass der Kunde seine Rechnung mit den Original-Messwerten vergleichen kann. Die geladenen Mengen werden exakt angezeigt. Die Nutzung der E-Ladesäulen ist einfach: Fahrzeug anschließen und Ladesäule per Smartphone-App (zum Beispiel PlugSurfing oder NewMotion) oder per Ladekarte des eigenen Anbieters freischalten. Zudem steht die Direktzahlung mit der Kreditkarte oder PayPal zur Verfügung.

Strom tanken und losfahren – in Erkrath geht das seit Anfang 2018 an sieben öffentlich zugänglichen E-Ladesäulen am Hochdahler Markt, bei den Stadtwerken an der Gruitener Straße 27, auf dem Parkplatz Gerberstraße, den Parkplätzen Niermannsweg und Steinhof, an der Schimmelbuschstraße und am Neanderbad. Jede E-Ladestation verfügt über zwei Anschlüsse und bietet bis zu 22 Kilowatt (kW) Ladeleistung.