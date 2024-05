Energiewende Stadtwerke investieren in Windpark in Brandenburg

Laut Stadtwerke ist dafür unter anderem ein 30.000 Quadratmeter umfassendes Solarthermiefeld in Erkrath in Planung. Für einen Windpark gibt es in Erkrath aber wohl keinen Spielraum. Die Stadtverwaltung sieht lediglich Platz für drei mögliche Windkraftanlagen in nördlichen Randgebieten. Mit den drei Windrädern könnten laut Bürgermeister 30 Prozent (zirka 2500 Haushalte) des jährlichen Haushaltsstroms in Erkrath selbst erzeugt werden, unabhängig von Sonnenschein.