Sport und Umweltschutz in Erkrath 339 Radaktive in 26 Teams sammeln mehr als 70.000 Kilometer

Die Bilanz ist prima: Auch 2023 beteiligten sich etwa 350 Teilnehmer in 26 Teams drei Wochen lang fleißig beim Stadtradeln. Weil sie so gut in die Pedale traten, sammelten sie 71.638 Kilometer. Damit absolvierten sie mit dem Rad gemeinsam eine Distanz, die eineinhalb Mal um die Erde führt. Etwa 15 Prozent davon legte allein das Team des ADFC Erkrath zurück.