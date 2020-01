Stadthalle Erkrath : Nierenspende als Komödien-Thema gefällt nicht allen

Romanus Fuhrmann (als Götz) und Jana Klinge (als Diana) im Theaterstück „Die Niere“, das jetzt in Erkrath zu sehen war. Foto: Barbara Braun/ MuTphoto/Barbara Braun

Erkrath (dtk) Dominic Raacke, Katja Weitzenböck, Jana Klinge und Romanus Furmann spielten die Komödie „Die Niere“ in der Erkrather Stadthalle.

Worum ging es in dem Stück und wie waren die Schauspieler? Architekt Arnold, der vor dem größten Triumph seiner Karriere steht – er soll mitten in Paris den Diamond Tower bauen – lädt seine besten Freunde Diana und Götz zum Feiern ein. Alle sind in Hochstimmung, als seine Frau Kathrin mit einer Hiobsbotschaft aufwartet: Die vom Arzt festgestellt Niereninsuffizienz kann nur durch eine Spenderniere behoben werden. Es entwickelte sich ein Abend, den kein Paar kalt lässt. Arnold, der spenden könnte, ist sowohl zeitlich als auch mental überfordert, Götz würde sofort spenden. Es entwickelten sich heiße Diskussionen über die Frage „Würdest du mir deine Niere spenden“?