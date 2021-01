Theater in Erkrath : Stadthalle: Foyer-Sanierung wird vorbereitet

Theater in Erkrath

Erkrath Der Theaterbetrieb macht eine Corona-Zwangspause. Im Rathaus werden unterdessen Grundlagen für den Umbau des Foyers der Stadthalle ermittelt.

Die Kultur muss wegen Corona weiterhin zwangspausieren: Erkraths Stadtverwaltung hat jetzt die kommenden Theater- und Comedy-Veranstaltungen in der Stadthalle an der Neanderstraße abgesagt. Das betrifft die Komödien „Nathalie küsst“, „Altwerden ist nichts für Feiglinge“, „Alles was Sie wollen“ und auch die Auftritte von Ingolf Lück (eigentlich 19. Februar 2021) und Lisa Feller (19. März).