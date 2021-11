Stadtentwicklung in Erkrath : Kita Wimmersberg hält Bauprojekt nicht auf

ERKRATH Hätte der Jugendhilfeausschuss vor dem Ratsbeschluss zum vieldiskutierten Bauprojekt Am Wimmersberg angehört werden müssen? Eigentlich ja – aber nun soll es daran nicht scheitern. So lautet der Kompromiss.

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Wimmersberg wurde vor wenigen Wochen im Rat mehrheitlich gefällt – und damit ein jahrelanger Konflikt um die Dichte der Bebauung, die Höhe der Gebäude und vieles mehr beendet. Der vielkritisierte Investor Catella hat nun Planungssicherheit und will zeitnah mit dem ersten von zwei Bauabschnitten beginnen. Dass bei einem ganzheitlich geplanten Wohngebiet mit 700 neuen Wohneinheiten eine eigene Kita auf dem Areal notwendig ist, war immer unstrittig. Doch nach dem finalen Ratsbeschluss kamen bei einigen Politikern Zweifel auf, ob der festgelegte Standort am Quartiers-Eingang, neben dem Aldi-Parkplatz und dem Eingang zur Tiefgarage, wirklich günstig sei. Zu hohe Lärm- und Abgasbelastungen für die Kinder standen im Raum.

Das Projekt Der Investor Catella hat einen Baubeginn für Anfang 2022 angekündigt. Neben 700 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Reihenhäusern entstehen in dem 7,5 Hektar großen Areal am Wimmersberg eine Grünfläche, ein Spielplatz, eine Kita und eine Mobilitätsstation. Laut Investor sind 40 Prozent der Wohnungen preisreguliert. Beim finalen Ratsentscheid gab es 27 Ja-Stimmen von CDU, SPD und FDP. Grüne, BmU, Linke und AfD stimmten dagegen (insgesamt 20 Nein-Stimmen).

Bernhard Osterwind (BmU) war der Ansicht, dass der JHA in dieser Frage hätte beteiligt werden müssen. „Nach meiner Auffassung gilt für den JHA sogar eine Mitwirkungspflicht, aber der Bürgermeister ist anderer Meinung“, sagte Osterwind zu Beginn der Sitzung. Um den bisherigen Ablauf der Planungen einzuordnen, war auch der Technische Beigeordnete Fabian Schmidt gekommen. Dieser verwies auf die Erklärungen in der Verwaltungsvorlage, wonach der JHA in den vergangen zwei Jahren mehrfach beteiligt worden sei, sei es im Rahmen der Kitabedarfsplanung oder bei anderen Tagesordnungspunkten mit konkretem Bezug auf den Wimmersberg. Die Mitwirkung sei nach SGB VIII ausreichend gewesen, zumal der Fachbereich Jugend, zu dem der JHA gehört, selbst in allen Planungen involviert gewesen sei. „Es waren alle Betroffenen aus Jugendhilfe, Kirchen und Polizei, die auch dem JHA angehören, einbezogen“, betonte Fabian Schmidt.