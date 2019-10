Erkrath : Stadt informiert zur Vorsorge bei Starkregen

Foto: dpa-tmn/Georg-Stefan Russew Stark- und Dauerregen, der Straßen und Häuser flutet, ist in Deutschland keine Seltenheit mehr.

Erkrath (RP) Die Starkregenvorsorge ist in Erkrath mit einer neuen Beraterin und einer Rubrik auf der städtischen Internetseite seit September 2019 präsent. Nachdem Bürger sich nun online informieren und auch die interaktiven Starkregengefahrenkarten einsehen können, gibt es im November zwei Informationsveranstaltungen: Am Mittwoch, 6. November, können sich von 19 bis 21 Uhr Eigentümer sowie weitere Interessierte aus Hochdahl im Bürgerhaus an der Sedentaler Straße informieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken