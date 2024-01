Nach Kritik aus der Erkrather Politik Stadt zieht umstrittene Satzung zurück

Die Stadt hat auf die massive Kritik am Entwurf der Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose reagiert und die Vorlage für den Sozialausschuss zurückgenommen. Sie begründet dies mit „komplexen Fragen zum Entwurf und der sich daraus ergebenden Prüfung, die voraussichtlich auch zu Änderungen der Gebührenberechnung führen wird“. Nach erfolgter Prüfung werde die Beratung in den Gremien erneut aufgenommen. Man bedauere sowohl die Mängel als auch die Kurzfristigkeit, heißt es in einer von Sozialdezernent Michael Pfleging unterzeichneten Mitteilung an die Politik.