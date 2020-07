Erkrath : Wahlhelfer finden ist derzeit gar nicht so einfach

Wahlhelfer mit Maske bei der Auszählung der Briefwahl. Foto: dpa/Sven Hoppe

(hup) Am Sonntag, 13. September, werden auch in Erkrath Bürgermeister und Stadtrat neu gewählt. Dafür sucht die Stadt derzeit Wahlhelfer – dringend, wie es in einer Mitteilung heißt. Einsatzort ist eines der 20 Erkrather Wahllokale oder die Stadthalle, in der die Briefwahl ausgezählt wird.

Bis zum Wahltermin sind es zwar noch zwei Monate. Dennoch sei es für das Wahlamt wichtig, so früh wie möglich die Planung abzuschließen und dazu zähle auch die Besetzung der Wahllokale. Die bislang eher geringen Rückmeldungen führt die Stadt auch das Corona-Virus zurück. In den Wahllokalen engagierten sich stets viele ältere, politisch interessierte Bürger, die jetzt zur Risikogruppe gehörten und sich von öffentlichen Ansammlungen fernhielten. Zudem bestehe Unsicherheit, wie sich das Infektionsgeschehen in den kommenden beiden Monaten entwickeln werde.

Das Wahlamt werde in jedem Fall besondere Vorkehrungen treffen, um sowohl die Wahlhelfer als auch die Wähler vor einer Ansteckung zu schützen. Dazu steht die Stadt mit dem Kreis Mettmann im Austausch, auch das Innenministerium gibt erste Handreichungen, informiert Stadtsprecherin Maria Steinmetz. Für die Wahllokale würden ausreichend große Räumlichkeiten ausgewählt, die gut zu durchlüften seien und die Möglichkeit eines Umlaufs in nur eine Richtung böten. Für die Wahlvorstände werden Plexiglas-Abdeckungen beschafft und Mund-Nasen-Bedeckungen angeboten, die sie tragen sollen, wenn sie hinter dem Plexiglas hervorkommen. Auch Wähler müssen eine Maske tragen, die Abstandsregeln einhalten und sind angehalten, eigenes Schreibzeug mitzubringen, damit die Stifte nicht von Hand zu Hand wandern. Auf die Gebote weisen Plakate am und im Wahlraum hin. Abläufe zur Reinigung und Desinfektion sind aktuell noch in Planung. Dabei bleibe immer die Entwicklung der kommenden Wochen abzuwarten, so Steinmetz.

Dem Wunsch nach einem wohnortnahen Einsatz der Wahlhelfer werde so weit wie möglich entsprochen. Für das Ehrenamt anmelden kann sich, wer selbst wahlberechtigt ist: Deutsche sowie Bürgerinnen und Bürger eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und nicht durch einen Richterspruch vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.