Erkrath : Stadt verschickt Broschüre mit Abfallterminen

Erkrath (RP) Die städtische Abfallterminbroschüre ist auf dem Postweg in alle Erkrather Haushalte unterwegs, informiert die Verwaltung. Die ersten Exemplare wurden bereits ausgeliefert, alle Bürger werden nun nach und nach den neuen Kalender in ihrem Briefkasten finden.

An der Einteilung der Abfuhrbezirke ändert sich nichts, ebenso bleiben die meisten Termine wie gewohnt. Ein Blick hinein lohnt sich aber: So wird etwa das Schadstoffmobil zukünftig nicht mehr donnerstags, sondern dienstags von 14 bis 18 Uhr an einem von drei Standorten stehen. In Hochdahl steht das Mobil ab 2020 auf dem Verdunplatz am Rande der Karschhauser Straße.