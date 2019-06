Hochdahl : Stadt unterstützt Eltern und Lehrer nach Schulbrand

Erkrath Mit dem Geld sollen unter anderem Bücher, Lern- und Lehrmaterialien sowie Sportsachen der Kinder ersetzt werden.

Binnen 24 Stunden hatten die Feuerwehr Erkrath und weitere Wehren aus dem Kreisgebiet am ersten Juni-Wochenende zu Bränden in zwei Schulen ausrücken müssen. In der Carl-Fuhlrott-Realschule an der Rankestraße legten unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag ein Feuer und verwüsteten einen Teil der Schule. An der Brechtstraße in der Sandheide brannte dann am späten Samstagabend die dortige Grundschule bis auf die Turnhalle und zwei weitere Gebäude vollständig aus. Auch in diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus.