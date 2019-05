Hochdahl : Stadt sucht Zeugen für Vandalismus am Europaplatz

Platz und Fahne waren gerade erst eingeweiht worden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath (hup) Am gerade erst eingeweihten Europaplatz vor den Hochdahl Arcaden haben Unbekannte Anfang der Woche einen Fahnenmast zerstört und die Europafahne gestohlen. An dem mittleren der drei Maste wurde, so die Vermutung der Stadt, unter Zuhilfenahme eines Fahrzeuges und Seilen so lange gezogen, bis er umknickte.

