Sauberkeit Stadt prüft jetzt Standorte für Pfandringe

Viele Kommunen haben sie schon seit Jahren – sogenannte Pfandringe an öffentlichen Abfallbehältern. In den Ringen gibt es kreisförmige Aussparungen für Leergut (Flaschen und Dosen), das viel zu schade ist für die Tonne, weil es gegen eine Pfandzahlung wieder im Handel eingelöst werden kann. Wer keine Lust darauf hat, dies selbst zu tun, kann sein Leergut, statt es womöglich ins Gebüsch zu werfen oder anderswo herumliegen zu lassen, in die Pfandringe stecken und der Umwelt und anderen Menschen, die das Abgestellte mitnehmen dürfen, damit ein kleines Geschenk machen.