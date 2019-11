Erkrath soll bunter werden : Stadt sucht noch Paten für Grünflächen

Erkrath Erkrath sucht Privatiers, die auf öffentlichen Flächen etwa Wildblumenwiesen anlegen möchten.

(hup) Um eine Stadt attraktiv zu gestalten, braucht es viel Engagement und Kooperationsbereitschaft von allen Seiten. Am Beispiel von Hugo Koritki zeigt sich, wie gut eine Grünflächen-Patenschaft in Erkrath funktionieren kann: In Unterfeldhaus übernahm er 100 Quadratmeter städtische Grünfläche, um dort eine Wildblumenwiese anzulegen und ein Insektenhotel aufzustellen. Gemeinsam mit Familie, Nachbarn und Freunden bereitete er im Sommer 2019 die Fläche vor, die ab dem nächsten Frühjahr ein kleines Paradies für Insekten werden soll.

Der Pate verpflichtet sich zu Unterhalt und gärtnerischer Pflege dieser Fläche, die anhand der städtischen Karten festgelegt wird. Je nach Grundstück werden weitere Details wie zum Beispiel eine Nutzungsdauer festgelegt, da die Stadt sich eine anderweitige Nutzung vorbehält – im Fall von Hugo Koritki bis zur Reaktivierung eines Spielplatzes in etwa sechs Jahren. Bevor eine solche Patenschaft abgeschlossen wird, sollten interessierte Bürger ihre Ideen mit der Verwaltung abstimmen. Wer Interesse an einer Pflegevereinbarung hat, meldet sich bei Johannes Günterberg unter Telefon 0211 2407-6622 oder per Mail an johannes.guenterberg@erkrath.de.