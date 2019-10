Erkrath : Neuer Name für „LOKart“ gesucht

Erkrath (hup) Wie berichtet braucht die Stadt für ihre jährliche große Ausstellung Erkrather Kunstschaffender im Lokschuppen einen neuen Titel. Grund dafür ist die Eintragung des Kürzels „LokArt“ durch eine Bottroper Eventagentur, die sich die Marke hat registrieren lassen.

Die Stadt geht nun in die Offensive und bewirbt ihre diesjährige, zum 25. Mal stattfindende Gemeinschaftsausstellung lokaler Künstler mit dem Titel „Hier könnte Ihre Titelidee stehen“. Begleitet wird dieser Aufruf von der Einladung an alle in Erkrath lebenden oder arbeitenden Personen, sich bis Donnerstag, 7. November, mit einem Namensvorschlag zu melden. Die Verwaltung folgt damit einer Anregung aus der Politik, den neuen Titel über eine Bürgerbeteiligung zu suchen. Die Kulturabteilung der Stadt wird alle eingereichten Titel prüfen und bei der Eröffnung der Ausstellung am 15. November drei Vorschläge zur Abstimmung freigeben. Der Gewinnertitel wird dann im Februar 2020 dem Kulturausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Dann wird ein Logo erstellt und zur Registrierung beim Marken- und Patentamt angemeldet. Für Titelvorschläge wird es auf der Homepage sowie in der Abteilung Kultur ein (Online-)Formular geben.