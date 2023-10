Aufwachsen in Erkrath Stadt sucht neue Pflegefamilien

Nicht in allen Familien erfahren Kinder die für sie so wichtige Geborgenheit. Pflegefamilien bieten ihnen die Möglichkeit, elterlich umsorgt zu leben. Der Fachbereich Jugend der Erkrather Stadtverwaltung ist derzeit auf der Suche nach weiteren Pflegefamilien für Kinder, die in einem familiären Umfeld aufwachsen sollen, auch wenn dies aus den unterschiedlichsten Gründen bei den leiblichen Eltern nicht mehr möglich ist. Interessierte aus anderen Städten müssen sich hierfür bei den lokalen Pflegekinderdiensten vor Ort melden.