Erkrath : Stadt sucht Sandheider für Filmprojekt

Erkrath Wer in dem Viertel lebt oder arbeitet, kann sich mit seiner Geschichte bei einem Casting vorstellen.

Mit den Bewerbern, die für das insgesamt zehn- bis fünfzehnminütige Filmprojekt ausgewählt wurden, werden dann Vorbereitungsgespräche geführt, um sie auf die Interviews einzustimmen. Das Casting findet am Montag, 4. November, im Bürgerhaus Hochdahl an der Sedentaler Straße 105-107 statt. Wer in der Sandheide lebt oder arbeitet, kann sich dort zwischen 17 und 20 Uhr vorstellen und seine eigene Sandheider Geschichte erzählen. Die Teilnahme ist ab 16 Jahre möglich. Jugendliche unter 18 benötigen dafür allerdings eine Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten. Der Einlass endet um 19.45 Uhr. Anschließend geht es in die Vorbereitungsphase: In gemeinsamen Treffen wird der Videodreh besprochen und es werden Fragen zu Interview, Kleidung oder Lampenfieber geklärt. Die Termine erfolgen in persönlicher Absprache. Die eigentlichen Dreharbeiten finden am 28. und 29. November statt und dauern pro Person etwa zwei Stunden. Im Januar 2020 wird der Film dann auf dem Youtube-Kanal der Stadt sowie auf der Facebook-Seite „Lieblingsort Sandheide“ veröffentlicht.