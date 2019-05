Termin ist der 26. Mai : Stadt sucht Helfer für Europawahl

Erkrath Je nach Art und Umfang der Aufgabe gibt es dafür zwischen 40 und 60 Euro.

(RP) Der Einsatz erfolgt in einem der zwanzig Erkrather Wahllokale oder bei der Auszählung der Briefwahl in der Stadthalle. Dem Wunsch nach einem wohnortnahen Einsatz werde so weit wie möglich entsprochen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Sich für das Ehrenamt melden kann, wer selbst wahlberechtigt zur Europawahl ist – Deutsche sowie Bürger eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht durch einen Richterspruch vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Für den Einsatz am Wahltag zahlt die Stadt als Aufwandsentschädigung ein Erfrischungsgeld zwischen 40 und 60 Euro, je nach Art und Umfang der übernommenen Aufgabe. Wer interessiert ist und Fragen hat, wendet sich an das Wahlamt der Stadt: Entweder per Mail an wahlen@erkrath.de oder unter Telefon 0211 2407-3201, -3202 oder -3213. Gewählt werden kann bereits im Vorfeld der Europawahl, und zwar bis zum 24. Mai per Brief. Die Stadt hat dafür ein Briefwahlbüro im großen Sitzungssaal im Erdgeschoss des Rathauses an der Bahnstraße 16 eröffnet