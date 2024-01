Erkrath Stadt sucht Helfer für die Europawahl

Am Sonntag, 9. Juni, wählen die Bürger der EU zum zehnten Mal das Europäische Parlament. Dafür benötigt das Wahlamt der Stadt Erkrath Unterstützung und sucht Wahlhelfer, die sich in einem der 20 Erkrather Wahllokale oder bei der Auszählung der Briefwahl in der Stadthalle an der Neanderstraße engagieren möchten. Dem Wunsch nach einem wohnortnahen Einsatz wird dabei laut Stadt möglichst entsprochen. Für den ehrenamtlichen Einsatz am Wahltag gibt es als Aufwandsentschädigung je nach Art und Umfang ein Erfrischungsgeld von 50 bis 70 Euro. Das Ehrenamt ausführen darf, wer selbst wahlberechtigt ist: Das sind alle Deutschen sowie alle Bürger eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und nicht durch einen Richterspruch vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wer bei der Durchführung der Europawahl helfen möchte, meldet sich beim Wahlamt der Stadt unter 0211 2407-3219 oder per E-Mail an wahlen@erkrath.de.