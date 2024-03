Engagement Wer will ehrenamtlicher Richter werden?

Die Stadt sucht weiterhin ehrenamtlich engagierte Personen für die Tätigkeit als ehrenamtliche Richterinnen oder Richter an verschiedenen Gerichten in Nordrhein-Westfalen. Interessierte können ab dem 1. Mai 2025 für eine Amtsperiode von fünf Jahren die verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen und als Laienrichterinnen sowie Laienrichter gleichberechtigt mit Berufsrichterinnen und Berufsrichtern an Verhandlungen am Verwaltungsgericht Düsseldorf, dem Sozialgericht Düsseldorf oder am Oberverwaltungsgericht Münster teilzunehmen bzw. Recht zu sprechen.