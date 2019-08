Erkrath : Stadt sucht Bewerber für NRW-Heimatpreis

(RP) „Nordrhein-Westfalen heimatet“ – unter diesem Motto haben sich mehr als 140 Städte und Kreise dafür entschieden, einen Heimat-Preis für besonderes lokales Engagement und die Gestaltung der Heimat zu vergeben.

Auch Erkrath nimmt per Ratsbeschluss an der Auslobung teil. Sie soll die wichtige Arbeit von Personen, Initiativen, Organisationen sowie Heimatvereinen in den Fokus rücken. Das Wort „Heimat“ definiert jeder für sich selbst, doch im Grunde geht es um Gemeinschaft und Zusammenhalt. Um dieses Gefühl zu fördern und das ehrenamtliche Engagement der Menschen wertzuschätzen, fördert die Landesregierung die Verleihung der Preise durch die Übernahme von Preisgeldern. Ab sofort können sich alle Engagierten bis zum 20. September online für den Preis bewerben. Außerdem sind die Unterlagen in der Abteilung Kultur der Stadt Erkrath erhältlich. Zulässig sind Bewerbungen von Vereinen, Einzelpersonen oder sonstigen Gruppen, die einer Tätigkeit nachgehen, die in besonderer Weise die hiesige Heimat gestaltet, bewahrt oder zu heimatlicher Identität und Gemeinschaftsverständnis beiträgt. Einen Themenschwerpunkt gibt es nicht. Es werden drei Preise vergeben, wobei der erste mit 2500 Euro dotiert ist. Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus Vertretern von Politik, Verwaltung, Bürgerschaft sowie eines Naturschutzverbandes. Die Preisträger stellen sich anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene. Weitere Informationen unter www.erkrath.de/ehrenamt oder www.mhkbg.nrw.