Veranstaltung im Bürgerhaus Hochdahl : Stadt stellt Klimaschutz-Arbeit vor

Lena Brümmer, hier beim Auftanken an einer E-Ladesäule der Stadtwerke, ist bei der Stadt für Klimaschutz zuständig. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Am 16. März gibt es dazu eine Veranstaltung im Bürgerhaus Hochdahl.

(hup) Strategien zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels stehen derzeit in Deutschland weit oben auf der politischen Agenda. Spätestens

seit den Starkregen-Ereignissen und Hitzesommern der letzten Jahre steht das Thema auch in Erkrath im Fokus. Mit Hilfe verstärkter kommunalen Anstrengungen zum Klimaschutz soll das Ausmaß der künftigen klimatischen Veränderungen begrenzt werden, unterstreicht die Stadt.

Manche Folgen ließen sich jedoch auch bei Erreichen der derzeit formulierten Klimaschutzziele nicht mehr abwenden. Klimaschutz und Klimaanpassung gingen Hand in Hand. Um auf aktuelle und künftige Veränderungen angemessen reagieren zu können, erarbeite die Stadt in den kommenden zwölf Monaten ein Konzept zur Anpassung an den Klimawandel.