Verwaltung muss Lösungen erarbeiten Stadt muss sich bald um Altkleider kümmern

Die Erfassung der Alttextilsammlung führt die Stadt in Eigenregie durch und schafft für die Sammlung der Alttextilien eigene Container an. Sie beantragt für die stadteigenen Alttextilien-Container eine Sondernutzungserlaubnis für alle Standorte (9 Standplätze, je ein Container) im öffentlichen Straßenraum. Wegen mangelnder personeller Kapazitäten beim städtischen Bauhof erfolgen die Leerung der Container, der Transport der gesammelten Textilien zur Verwertungsanlage und die Reinigung der Containerstandplätze durch eine beauftragte Drittfirma. Von den durch die Verwertung der Alttextilien erzielten Erlöse werden zunächst die Anschaffungs- oder Mietkosten für Container, Transport- und Handling abgezogen. Es wird geprüft, ob zukünftige Erlöse in den Abfallgebührenhaushalt einfließen, was die Müllgebühren künftig senken könnte.