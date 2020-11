Hochdahl : Stadt meldet Teilerfolg bei Fernwärme-Streit

Übernahme des Heizkraftwerks in Erkrath Das Landgericht hat festgestellt, dass der 1966 geschlossene Fernwärme-Vertrag wegen überlanger Laufzeit wettbewerbswidrig ist. Die Stadt rückt damit ihrem Ziel einer Übernahme des Fernheizwerks näher.

Zuletzt hatte die Landeskartellbehörde angekündigt, die Fernwärmepreise in Hochdahl erneut zu überprüfen – eine Nachricht, die tausende Fernwärmekunden in Hochdahl aufhorchen und auf späte Gerechtigkeit hoffen ließ. Die „Aktion gerechte Fernwärmepreise“ sei damit einen Schritt weiter, meldetet deren Initiator, die freie Wählervereinigung „Bürger mit Umweltverantwortung“ (BmU).

Jetzt konnte Erkraths Stadtverwaltung, die seit längerem gegen den Netzbetreiber Innogy klagt, zumindest einen Teilerfolg erringen. Wie das Landgericht Düsseldorf nun festgestellt habe, wurde der seit 1966 bestehende Vertrag zur Fernwärmeversorgung in Hochdahl nicht über den 30. April 2017 hinaus verlängert und habe demnach keine Gültigkeit mehr, meldet sie.

Zudem wird das Leitungssystem wohl nicht ausreichend instand gehalten, so dass es zu erheblichen Wärmeverlusten kommt.

Das Kartellamt hatte in der Vergangenheit festgestellt, dass die Kunden in Hochdahl zum Teil überhöhte Preise gezahlt hatten, die dann teilweise erstattet werden mussten.

Die Stadt sei damit in ihrer Position bestätigt worden, dass der Vertrag mit Innogy seit Mai 2017 wegen unzulässiger Wettbewerbsbeschränkungen beendet sei. In dem Teilurteil, gegen das Innogy in Berufung gehen könne, werde aber lediglich die Frage der Wettbewerbswidrigkeit zugunsten der Stadt entschieden. Weitere Klagepunkte würden bis zur Rechtskraft dieser Streitfrage einvernehmlich zurückgestellt.