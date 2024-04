Arbeiten in Erkrath Stadt wirbt um Nachwuchs bei Ausbildungsbörse

Jugendliche sowie junge Erwachsene können bei der Ausbildungs- und Studienbörse am kommenden Samstag, 20. April, von 9 bis 14 Uhr im Evangelischen Schulzentrum an der Gerresheimer Straße 74 in Hilden Ideen für die Zukunft sammeln, Kontakte knüpfen oder mit Hilfe eines Fotografen, einer Stylistin und dem Team der Agentur für Arbeit die eigenen Bewerbungsunterlagen auf den neusten Stand bringen. Mehr als 100 Unternehmen und Fach-/Hochschulen haben sich angemeldet. Eine Übersicht der Aussteller gibt es unter www.ausbildungsboerse-hilden.de.