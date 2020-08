Müllentsorgung : Stadt Erkrath lässt alle Biotonnen waschen

Erkrath Biotonnen dürfen nicht ausgekleidet werden, um sie sauber zu halten. Daher lässt die Stadtverwaltung jetzt die Behältnisse auswaschen.

(RP) Die Stadt Erkrath macht darauf aufmerksam, dass sie alle Biotonnen waschen wird. Die Aktion erfolgt zwischen Montag, 10. August, und Freitag, 21. August am jeweiligen Leerungstag der Tonnen. Wer sie gewaschen haben will, sollte sie am Vorabend des Abfuhrtages zur Leerung bereit stellen und lässt sie stehen, bis der Waschwagen seine Arbeit erledigt hat. Insgesamt sind in Erkrath 4000 Biotonnen in der Größe von 120 Litern und über 5000 Biotonnen in der Größe 240 Litern in Benutzung.