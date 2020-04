Erkrath : Stadt hat Weiher-Fische zu spät umgesiedelt

Der Großteil der Tiere war wegen anhaltender Trockenheit bereits im Sommer 2019 abgefischt worden. Vielen verbliebenen Fischen ist jetzt ein für die Verwaltung „vollkommen überraschend“ schnell gesunkener Wasserstand zum Verhängnis geworden.

Am 3. April sei der Schieber für den Ablauf des restlichen Weiher-Wassers geöffnet worden, eine Begehung zur Einschätzung der Lage sei für den 9. April anberaumt worden, also etwa eine Woche später. Das sagte der zuständige Amtsleiter Ralf Hezel am Dienstag auf Nachfrage der Grünen im Stadtrat. In dieser Zeit ist der Pegel in den Restwasserflächen, in denen sich noch einige, bis dahin unter Seerosen verborgene Fische tummelten, offenbar dramatisch – und unbeobachtet – gesunken.