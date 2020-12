Haushalt : Stadt Erkrath hat auf mehr Geld aus dem Hilfe-Topf gehofft

Erkrath Die Einnahmeverluste von fast 14 Millionen Euro werden durch die Finanzhilfe nur zu etwa 70 Prozent kompensiert, berichtet Kämmerer Thorsten Schmitz.

Es reiche, um die Liquiditätskredite unter der satzungsgemäßen Obergrenze von 50 Millionen Euro zu halten, so der Kämmerer. Durch Kurzarbeit und Herabsetzungen fallen auch die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um etwa zwei Millionen Euro geringer aus. Der Haushaltsplanentwurf für 2021 wird in der letzten Ratssitzung des Jahres am heutigen Dienstag, 15. Dezember, eingebracht.

Beim zweiten Controlling-Bericht seit Ausbruch der Pandemie hatte der Kämmerer bereits Anfang September darauf verwiesen, dass zu den Corona-bedingten Steuerausfällen auch noch Mehraufwendungen infolge der Großbrände in der Grundschule Sandheide und der Kita Lummerland im Sommer 2019 hinzukommen. Die Kämmerei ging damals von einer Verschlechterung um 17,3 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2020 sowie um 4,8 Millionen Euro gegenüber der Prognose des ersten Controlling-Berichts aus. Den größten Anteil an der kommunalen Finanzierung hat die Gewerbesteuer: hier sei von maximal 22 Millionen Euro Gesamteinnahmen statt der geplanten 34,9 Millionen auszugehen, sagte Schmitz im September. In einer Stadt, die um jede Million ringt und trotz größter Widerstände an der Ausweisung eines neuen Gewerbegebiets zum Zwecke der Steuer-Generierung (Neanderhöhe) festhält, ist das schwerwiegend. Was da die geplanten Rettungsschirme für Kommunen leisten können, und wie Erkrath davon profitieren kann, bleibt abzuwarten.