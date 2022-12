Kultur in Erkrath Theaterkarten unterm Weihnachtsbaum

Das Jahr 2023 beginnt stimmgewaltig mit legendären Songs und großen Evergreens: Das Erfolgsteam von „Heiße Zeiten“ und „Höchste Zeit“ ist am Mittwoch, 25. Januar, ab 20 Uhr mit seiner neuen Revue „Himmlische Zeiten“ zu Gast in der Stadthalle an der Neanderstraße. Am Freitag, 27. Januar, 20 Uhr, ist dann Stand-up-Comedian Markus Barth mit „Ich bin raus“ an der Reihe. Barth ist raus aus der Quarantäne, aus Internetdiskussionen und vermeintlich lustigen Whats-App-Gruppen. Tragisch-komisch soll es am Mittwoch, 22. Februar, 20 Uhr, mit dem Schauspiel „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ nach dem Erfolgsromans von Joachim Meyerhoff zugehen.