Freiwillige Helfer : Stadt bedankt sich fürs Aufräumen

Erkrath Viele Freiwillige haben am Neujahrstag wieder kräftig mit angepackt.

(hup) Viele zog es in der Silvesternacht wieder zum Feuerwerk ins Freie – zurück blieben abgebrannte Raketen, zerfetzter Böller, leerer Flaschen und sonstiger Partymüll. Daher bedankt sich die Stadtverwaltung bei den Bürgern, die sich am Neujahrstag und darüber hinaus für ein sauberes Stadtbild eingesetzt haben. „Viele Erkrather haben vorbildlich gehandelt und die eigenen Überreste der Silvesterfeiern direkt beseitigt – einige waren besonders engagiert und entfernten benachbarten Unrat gleich mit“, bilanziert die Stadt. Wie Abfallberaterin Helga Willmes-Sternberg erklärt, ist dies an manchen Stellen auch notwendig: „Die städtischen Straßenkehrmaschinen fahren nur Straßen ab, die nach der Satzung zur Reinigung vorgesehen sind, darunter auch Fußgängerzonen. Eigentümer der angrenzenden Grundstücke sind allerdings selbst zum Kehren der Straßen sowie zur Säuberung privater Gehwege verpflichtet.“

Besonders vermüllte Ecken im Stadtgebiet können der Abfallberatung jederzeit telefonisch unter 0211 2407-6161 oder per Mail an abfallberatung@erkrath.de mitgeteilt werden. Wer selbst aktiv werden möchte, den unterstützt die Abfallberaterin auf Anfrage mit Greifer, Säcken und Handschuhen. Die nächste gemeinschaftliche Säuberungsaktion steht ebenfalls kurz bevor: Beim Dreck-weg-Tag am Samstag, 29. Februar, werden wieder zahlreiche engagierte Aufräum-Teams wilden Müll in Erkraths Grünanlagen, Parks und Waldrändern aufsammeln.