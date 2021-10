St. Sebastianus Bruderschaft : In Erkrath dreht sich wieder etwas

ERKRATH Die spontan organisierte Herbstkirmes der St. Sebastianus Bruderschaft Erkrath lockte zahlreiche Besucher. Der Familienspaß auf dem Gerberplatz war zugleich eine Benefizveranstaltung für die Opfer des Juli-Hochwassers.

Langsam kommt wieder Leben in die Bude. So jedenfalls sah es ein Besucher der Herbstkirmes, die von Donnerstag bis Sonntag auf dem Gerberplatz stattgefunden hat. Die St. Sebastianus Bruderschaft hatte die erste, von Zugangsbeschränkungen freie Großveranstaltung in Erkrath seit eineinhalb Jahren auf die Beine gestellt – nicht nur als Ersatz für das im Sommer ausgefallene Schützenfest. Und die Erkrather nahmen die Gelegenheit, sich nach langer Pause auf dem Rummel vergnügen zu können, zahlreich an. Die Mitglieder des Schützenvereins bezahlten gerne die Teilnehmergebühren für die Schießwettbewerbe, die diesmal den Flutopfern in Erkrath „und anderswo“ zu Gute kommen sollten.