Erkrath : Ab heute wird St. Martin gefeiert

Kleine Laternenträger beim Martinszug durch Alt-Erkrath im vergangenen Jahr. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Den Auftakt macht der Standort Falkenstraße der Grundschule Erkrath. Die Teilnehmer seines Martinszugs treffen sich um 17 Uhr auf dem Schulhof.

(RP) Der Zug führt über die Falkenstraße, Römerweg, Fasanenstraße zurück zur Falkenstraße. Zum Abschluss wird auf dem Schulhof die Martinsgeschichte vorgetragen, alle singen gemeinsam und das Martinsfeuer wird entzündet. Im Anschluss gibt es Getränke, für die Erwachsenen auch Glühwein (bitte Tassen oder Becher mitbringen). Am Freitag, 8. November schließt sich von 16 bis 16.45 Uhr eine Laternenausstellung des Teilstandorts Düsselstraße an. Dieser Standort zieht wie in den vergangenen Jahren mit dem großen Zug der Ercroder Jonges. Dieser Zug beginnt ebenfalls auf dem Schulhof und geht dann weiter über Düsselstraße, Düsselufer, Freiheitstraße, dann über die Bahnstraße bis hin zum Bavierplatz, wo Kinder des vierten Schuljahres die Martinsgeschichte vorgetragen.

Die Grundschule Sandheide lädt für Donnerstag, 7. November, ab 17.15 Uhr zum Martinsumzug mit den Stationen Bolzplatz, Daniel-Schreber-Weg, Schildsheider Straße, Hattnitterstraße, Schillerstraße, Schildsheider Straße, Irene-Nett-Weg, Daniel-Schreber-Weg, Eickert, Hauschildweg, Daniel-Schreber-Weg, Bolzplatz ein. Im Anschluss findet auf dem Bolzplatz die Mantelteilung statt, informiert Schulleiterin Susanne Adomeit.

Info Bei Gesang vorm Rathaus gibt’s Überraschungen Wann Wenn am Freitag Sankt Martin auf seinem Ross durch Alt-Erkrath zieht, wird im Anschluss an die Mantelteilung erstmals auch das Rathaus geöffnet sein. Wer Mitarbeiter sowie Bürgermeister Christoph Schultz empfangen singenden Kinder am Eingang Bahnstraße und haben für jede Gesangseinlage eine kleine Überraschung parat.

Bei gutem Wetter zieht det Martinsumzug der Grundschule Willbeck am Freitag, 8. November, ab 17.15 Uhr über Willbecker Straße, Brahestraße, Kopernikusstraße, Galileistraße, Willbecker Straße, obere Wupperstraße, am Kindergarten Willbeck vorbei auf den Hausmannsweg, zurück zur Schule. Bei schlechtem Wetter wird der Weg eingekürzt, teilt Rektorin Barbara Arts mit. Vor, während und nach dem Umzug bietet der Förderverein Getränke und Würstchen an. Gäste sind beim Zug oder bei der Mantelteilung auf dem Schulhof willkommen.

Ebenfalls am Freitag, 8. November, setzt sich um 17 Uhr dann der vom Heimatverein Ecroder Jonges organisierte Martinsumzug in Erkrath in Bewegung. Treffpunkt dafür ist um 16.40 Uhr an der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Erkrath, Standort Düsselstrasse 27. Bereits um 16 Uhr schenken die Jonges unter der Markthalle kostenlos Glühwein und Kinderpunsch an die Bürger aus. Die Mantelteilung findet traditionsgemäß auf dem Platz vor der Markthalle statt, unter musikalischer Begleitung der Jugendmusikschule Erkrath, statt. In die Rolle des Martin schlüpft dabei Jochen Jansen (natürlich mit Pferd), den Bettler verkörpert Horst Esselborn. Danach gibt es für die Kinder gut gefüllte Martinstüten bei einem gemütlichen Beisammensein. Und die Händler an der Bahnstraße freuen sich auf singende Kinder. Für die Sicherheit der Veranstaltung sorgen die Polizei sowie die freiwillige Feuerwehr mit ihrer Jugendgruppe, informieren die Jonges.