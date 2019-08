Erkrath : Sprechstunde und Infotag für Handicap-Fragen

Erkrath (RP) Für Donnerstag, 22. August, lädt die Behindertenbeauftragte der Stadt, Marion Kremerius, von 15 bis 16.30 Uhr zur Sprechstunde in die Begegnungsstätte „Hand in Hand“, Beckhauser Straße 16g, ein.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mit dabei ist diesmal auch der Kreis-Behindertenbeauftragte aus Mettmann, der ebenfalls für Gespräche zur Verfügung steht. Die Behindertenbeauftragte wirkt auf kommunaler Ebene darauf hin, die Benachteiligung behinderter Menschen zu beseitigen und die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten. In Erkrath leben zirka 7800 Menschen mit Behinderungen. Für sie will Marion Kremerius Ansprechpartnerin sein. Am 14. September findet von 11 bis 17 Uhr auch wieder der von ihr organisierte Infotag im Bürgerhaus Hochdahl mit dem Titel „Behindert? Na und!!“ statt. Zu den Mitwirkenden gehören Vereine, Organisationen und Unternehmen, die in Erkrath und Umgebung Hilfe für Menschen mit Behinderung anbieten. Besucher können sich rund um das Thema Behinderung in allen Lebensbereichen informieren: Vom Autoumbau über das begleitete Tandemfahren bis hin zur Wohnberatung. Der Eintritt ist frei.