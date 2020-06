Verkehr in Erkrath : SPD will Tempo drosseln

SPD will Tempo drosseln

Verkehr in Erkrath

Kinder zeigen Autofahrern in der Spielstraße Trillser Graben, dass sie hier maximal mit sieben Stundenkilometern fahren dürfen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die Sozialdemokraten fordern maximal Tempo 30 von der Immermannstraße bis zum Eichendorffweg. Außerdem wollen sie in der Sandheide Spielstraßen einrichten. Beides diene dem Schutz der Kinder, begründen sie.

(arue) Einen neuen Anlauf zur Verkehrsberuhigung in der Sandheide machen Ratsmitglied Peter Urban und die SPD-Ratsfraktion jetzt im Planungs- und Verkehrsausschuss. Die südliche Sandheider Straße ist einer der Straßenzüge in der gesamten Stadt mit der höchsten Dichte an Kindern. Da ist eine Temporegelung auf der Straße unterhalb von Tempo 50 längst überfällig, meint Urban.