Antrag im Erkrather Verkehrsausschuss : SPD: Bahn soll auf Elektrifizierung verzichten

Erkrath Zu teuer, zu anfällig und es müssten viele Bäume gefällt werden. SPD schlägt wasserstoffbasierte Brennstoffzellen vor.

Außerdem ist die Elektrifizierung sehr kapitalintensiv und lohnt sich nach der Auffassung der Sozialdemokraten nur dort, wo schwere und schnellfahrende Züge zum Einsatz kommen. „Der Platzbedarf an der Strecke zum Aufstellen der Masten und eines Sicherheitsabstands zur Vegetation ist immens. Es werden gerade im östlichen Streckenast tausende Bäume gefällt werden müssen. Aus Klimaschutzgründen lehnen wir das ab“, erklärt jetzt Uli Schimschock, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion in Erkrath. Elektrifizierte Bahnstrecken seien etwa bei extremen Wetterereignissen wie beispielsweise Sturm sehr anfällig.

Als Alternative zu den herkömmlichen Fahrzeugen sollten vor allem innovative neue Antriebe mit wasserstoffbasierten Brennstoffzellen zum Einsatz kommen, meint die SPD. Ein international tätiger Zughersteller habe dazu auch schon ein Modell auf den Markt gebracht. Diese Fahrzeuge wären in Düren und in Buxtehude bereits erfolgreich im Einsatz, hat die SPD herausgefunden.

Schimschock ist der Ansicht, dass die geplante Elektrifizierung die falsche Lösung sei. „Wir wollen Brennstoffzellenzüge einsetzen, um die alten Züge auf der S28 abzulösen und den Betrieb der Streckenausweitung aufzunehmen.“ Dafür hat seine Partei jetzt einen entsprechenden Antrag für den Erkrather Verkehrsausschuss am 31. März eingereicht. Ihre Forderung, für die sie bei der Erkrather Politik um Unterstützung werben will: Die Regiobahn GmbH verzichtet auf die geplante Elektrifizierung ihrer Schieneninfrastruktur und setzt stattdessen Brennstoffzellenzüge auf der S28 ein.

Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz hat den SPD-Vorschlag bereits in einem Internetforum kommentiert. Die Idee sei nicht neu und schon längst in der Prüfung bei der Regiobahn, so Schultz. Erkrath sei aber nicht einmal Gesellschafterin und der SPD-Antrag müsste daher im Kreistag behandelt werden. Problematisch ist laut Schultz die komplizierte Vertragsstruktur.

Auch Uli Schimschock findet die Politik der Regiobahn „sehr intransparent“, will aber dennoch aktiv werden. „Wichtig ist, jetzt über Effizienz und Kostenbegrenzung zu sprechen. Wenn Erkrath diesbezüglich Dampf macht, wird hoffentlich auch der Kreis wach“, so Schimschock. Sein Credo: Als beteiligte Kommune müsse man sich in weitreichende Investitionen einmischen wollen. Allein auf Erkrather Stadtgebiet würden der Elektrifizierung hunderte Bäume zum Opfer fallen. Und erhöhte Defizite der Regiobahn blieben schließlich anteilig auch in Erkrath hängen.