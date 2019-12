Diskussion mit der SPD : Straßenbaubeiträge bleiben ein Ärgernis

Erkrath Bei einem von der SPD organisierten Bürgerdialog zum Dauerbrenner-Thema mussten die Genossen auch Kritik einstecken.

Im Hinterzimmer der Gaststätte „Ambiente im Neanderland“ heißt es an diesem Abend: zusammenrücken. Denn der Bürgerdialog über die Straßenbaubeiträge und den neuen Gesetzentwurf des NRW Landtages stieß in Erkrath auf großes Interesse.

Kämmerling erklärte zunächst, was es mit dem bisherigen Kommunalabgabengesetz auf sich hat. „Es verpflichtet die Kommunen, die Eigentümer an Straßenbaumaßnahmen zu beteiligen.“ Dieses System betrachte die SPD als ungerecht, weil die individuelle finanzielle Leistungsfähigkeit sowie der Wert der Immobilie nicht berücksichtigt werde. Jede Kommune habe eine andere Satzung und verlange Beiträge zwischen 50 und 80 Prozent.

„Es ist also purer Zufall, was Sie zahlen“, meint Kämmerling. Der Straßenbaubeitrag führe häufig zu sozialen Härten und treffe oft Menschen mit kleinem oder mittlerem Einkommen, die durch die teils fünfstelligen Beiträge schnell in existenzielle Notlagen gerieten. Dazu komme, dass der Verwaltungsaufwand bis zu zwei Drittel der Einnahmen ausmacht. Viele Bescheide würden beklagt, 90 Prozent seien fehlerhaft.