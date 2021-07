Sparkasse in Erkrath : Neue Safes am Hochdahler Markt

Erkrath Kreissparkasse Düsseldorf baut Mitte Juli neue Kundentresore ein. Vom 5. bis zum 16. Juli bleibt die Filiale deshalb geschlossen. Der Zugang zu den Geldautomaten ist weiterhin möglich.

Die Kreissparkasse Düsseldorf erweitert ihre Safe-Anlage in der Filiale am Hochdahler Markt. Ab August stehen etwa 1500 Schließfächer für Wertsachen zur Verfügung. Während der Baumaßnahmen bleibt die Filiale vom 5. bis 16. Juli geschlossen. Beratungsgespräche und der Besuch von Kundensafes sind nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die Geldautomaten bleiben erreichbar.

Safes sind vor allem in der Ferienzeit ein knappes Gut. So auch die etwa 800 Schließfächer, die die Kreissparkasse am Hochdahler Markt für ihre Kunden bereithält. „Die Nachfrage steigt jedes Jahr zu zwei bestimmten Terminen“, berichtet Filialleiterin Andrea Richter: „In der Ferienzeit sowie im Herbst, wenn die Tage wieder kürzer werden, suchen die Menschen einen sicheren Platz für ihre Wertsachen.“ Nun schafft man also schwere Fakten: 45 Tonnen Stahl und Beton aus 1,5 Tonnen schweren Einzelelementen werden ab dem 5. Juli in die Filiale eingebaut – gesichert von einer 2,7 Tonnen schweren Tresortüre.